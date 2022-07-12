Продать автомобиль стало возможным через портал «Госуслуг»

Если продавать автомобиль в частном порядке, то документом, скрепляющим сделку, будет обычный рукописный договор, фактически, являющийся обычной бумагой. Теперь всему можно предать более высокий статус

На портале «Госуслуги» запустили электронный сервис купли-продажи автомобилей. Разумеется, для успешного использования сервисом оба участника сделки должны выполнить несколько важных условий. Во-первых, существует возрастной лимит – обоим участникам сделки должно быть минимум восемнадцать лет. Во-вторых, каждый должен иметь подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуг» и специальное приложение «Госключ» (через него идет подписание).

Минцифры сообщает, что портал автоматически проверит машину на ограничения, штрафы и запреты на регистрационные действия.