Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники с пробегом

На платформе “Авито Авто” был опубликован анализ вторичного авторынка России во втором квартале 2023 года

Согласно информации, предоставленной экспертами, сегмент кроссоверов и внедорожников вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами в сегменте SUV стали автомобили японского бренда Toyota, заняв 2% от общего числа продаж. Чуть меньшее предпочтение отдают автомобилям Lada и Hyundai, на каждый их которых пришлось по 1,9%. Дальше идут Nissan и BMW с долей продаж в 1,6% и 1,4% соответственно. Однако в общем объеме продаж по конкретным моделям первое место заняла Lada Niva 4X4 с 6,7% в своем сегменте.