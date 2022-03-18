Продажи автомобилей в Европе находятся в упадке

Не только в России на автомобильном рынке наблюдается кризис – в Европе тоже все сложно. Эксперты сообщают, что продажи там упали до рекордно низких значений

Так, например, в феврале 2022 года продажи новых автомобилей в Европе упали на 5,4% — до 804,1 тыс. ед., что стало рекордно низким показателем для последнего месяца зимы за всю историю статистики Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA). Если говорить о конкретных автопроизводителях, то Volkswagen Group потерял в продажах 12 процентов. Stellantis завершил зиму с 18-процентным падением.

Наименьшими потерями отметилась Renault Group - минус 3.8 процента. Интересно, но бренд Dacia, входящий в французскую структуру, даже продемонстрировал 14-процентный рост.

Рост демонстрируют и некоторые японские автопроизводители, причем лучшие показатели оказались у Honda (плюс 68 процентов). Кризис на рынке связывают с тяжелой геополитической обстановкой, а также отголосками мирового кризиса полупроводников.