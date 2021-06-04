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4 июн 2021

Продажи автомобилей выросли на 134 процента

Продажи автомобилей выросли на 134 процента

Ассоциация европейского бизнеса выпустила отчет относительно продаж новых автомобилей на Российском рынке.  На первый взгляд у нас все хорошо - рынок растет!

Да, в мае 2021 года было продано 147 378 новых автомобиля. Эта цифра на 133,8% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Впрочем,  это очевидно - прошлый ковидный год убил продажи полностью, так что, условно говоря, любые цифры выше ноля уже будут сигнализировать об улучшении.

«В мае 2021 года рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на весьма высоком уровне по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В июне сохранится та же ситуация, однако после июля можно будет говорить о более реалистичных показателях в годовом исчислении. В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. Поэтому мы ожидаем снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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