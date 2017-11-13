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13 ноя 2017

Продажи электромобилей в России снова выросли

Продажи электромобилей в России снова выросли

Электромобили в России фактически официально не продаются: на рынке представлены лишь электрические Renault Kangoo ZE и Renault Twizy. Однако, «серый» рынок продолжает расти и главную скрипку здесь играют дорогие электромобили Tesla, ценой от 10 миллионов рублей.

За первые девять месяцев в России продано 66 электромобилей, что на 37,5% больше чем годом ранее. Рост обеспечивается именно за счет роста интереса к электромобилям Tesla, вернее к кроссоверу Tesla Model X. Последних в январе-сентябре было продано 34 экезмпляра, еще 12 электромобилей американской марки — седаны Model S.

Кроме Tesla, положительную рыночную динамику демонстрирует и Nissan Leaf, который за отчетный период разошелся тиражом в 16 реализованных электрокаров (11 – годом ранее). Также с начала нынешнего года россияне приобрели 3 новых Renault Twizy и 1 – Mitsubishi i-MiEV.

Более 60% электромобилей встали на учет в столичном регионе (Москва и Подмосковье), что в общей сложности составляет 40 единиц, сообщает агентство «Автостат». Еще 12 электрокаров отправились на Дальний Восток, а именно в Приморский и Хабаровский края (9 и 3 шт. соответственно). В Краснодарском крае приобретено 3 таких машины, в Татарстане, Санкт-Петербурге и Ростовской области – по 2. По одному электромобилю было куплено в Удмуртии, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Тверской областях.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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