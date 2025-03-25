Продажи кроссоверов в России упали

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первые два месяца 2025 года в России было продано 111,4 тыс. новых кроссоверов. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года

В целом, кроссоверы сохраняют лидерство на рынке. По итогам января-февраля, их доля составила 66,6% от всего объема проданных автомобилей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель достигал 70,5%. Эксперты связывают это с падением продаж кроссоверов и внедорожников (-14,2%) и сокращением объемов рынка на 9,3%.

В то же время, спрос на автомобили B-класса вырос: их продажи за первые два месяца 2025 года увеличились на 4,8%, достигнув 39,1 тыс. единиц. Доля этого сегмента на рынке поднялась с 20,3% до 23,4%.