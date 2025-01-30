Продажи квартир падают, а машинных мест растут

В Москве зафиксировали значительное увеличение продаж парковочных мест, несмотря на спад интереса к новостройкам

По данным аналитиков, спрос на машино-места в центре столицы вырос на 22,5%, а в московской области — на 33%, по сравнению с предыдущим годом. Эксперты связывают это с отложенным спросом: после рекордных продаж жилья в 2023 году покупатели начали приобретать парковочные места. Дополнительным фактором роста стало расширение зон платных парковок и ликвидация гаражных кооперативов.

Интерес к машино-местам поддерживают и инвесторы: доходность от их аренды достигает 16% в год, что вдвое превышает доход от сдачи квартир. Несмотря на рост средней стоимости парковочного места в новостройках Москвы до 3,65 млн рублей, покупатели продолжают активно инвестировать в этот сегмент.