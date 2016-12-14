Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования первичного рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в ноябре текущего года.

Согласно результатам исследования, в прошлом месяце в России было реализовано 9 219 легких коммерческих автомобилей всех брендов, что более чем на четверть превышает результаты ноября 2015 года (+27,6%). По итогам одиннадцати месяцев на российском рынке было продано 80 348 LCV. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, сократился на 3,1%.

Лидирующую позицию в этом сегменте занимает отечественный бренд GAZ. За месяц компания реализовала 4 279 единиц легкой коммерческой техники, улучшив свой прошлогодний результат на 30,7%. С начала года и по ноябрь включительно объем продаж отечественных LCV составили 35 985 экземпляров – на 5,1% больше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге сегмента занимает бренд УАЗ. В ноябре клиенты компании приобрели 1 873 автомобиля, что на 18,3% больше, чем в ноябре прошлого года. В период с января по ноябрь объем продаж легких коммерческих автомобилей УАЗ составил 16 198 экземпляров, падение к АППГ составило 9,3%.

«Тройку» лидеров закрывает бренд Lada. Официальные дилеры АвтоВАЗа в прошлом месяце передали в руки своих клиентов 884 LCV, при этом продажи к ноябрю прошлого года выросли более чем наполовину (+55,4%). В январе-ноябре объемы реализации коммерческой техники Lada весом до 3,5 тонн составили 7 026 экземпляров, прирост продаж в годовом отношении составил 8,2%.