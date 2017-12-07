Российский автомобильный рынок оживает. Но если в общем он растет не такими уж и рекордными темпами, то продажи люксовых автомобилей в январе-октябре выросли аж на 37% до 107 автомобилей.

Более 60% рынка люксовых автомобилей приходится на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой в октябре стали 66 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 21 единицу: почти все проданные машины это кроссоверы Levante. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (12 шт.). Также во второй месяц осени в нашей стране было приобретено 4 новых Rolls-Royce, 3 – Ferrari и 1 – Aston Martin.

Три четверти всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury в октябре пришлось на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 79 экземпляров, сообщает агентство «Автостат». Жители Санкт-Петербурга и Краснодарского края купили по 4 люксовых автомобиля. В Татарстан, Пензенскую, Тюменскую и Иркутскую области отправилось по 2 таких машины. Еще в 12 субъектах РФ на учет встало по одному автомобилю сегмента Luxury.

За 10 месяцев нынешнего года объем российского рынка новых люксовых автомобилей достиг примерно 1,2 тыс. единиц, показав рост на 13%.