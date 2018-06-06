Продажи новых электромобилей у нас до сих пор находятся в «серой» зоне: ни у одной компании в России они официально не представлены. Тем не менее, рынок этот существует.

С января по апрель 2018 года в России было продано 28 новых электромобилей. Это на 65% больше, чем за тот же период прошлого года (17 шт.). Тем не менее, с учетом стоимости тех же Tesla, довольно приличный показатель

Самым популярным электрокаром в нашей стране является Nissan Leaf – за первые четыре месяца нынешнего года россияне приобрели 15 таких экземпляров. Остальные 13 проданных электромобилей приходятся на марку Tesla, большая часть которых пришлась на кроссоверы Model X (9 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», за отчетный период 8 электрокаров было продано в Москве, 6 – в Приморском крае. По два электромобиля купили жители Подмосковья и Санкт-Петербурга. Еще в 10 российских регионах было реализовано по одному новому электрокару.