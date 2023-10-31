Продажи нового Luxeed S7 начнутся в ноябре

Китайская марка Luxeed, созданная в сотрудничестве Chery и Huawei, 9 ноября начнет предварительные продажи нового электрического седана Luxeed S7

Автомобиль получил стильный дизайн, выделяющийся крупными воздуховодами на переднем бампере, интересной формой передних фар и скрытыми дверными ручками. Внутри устанавливается “парящий” экран мультимедийной системы и виртуальная приборная панель. Привлекает внимание и овальная форма мультифункционального руля. Габариты автомобиля: 4971/1963/1475 мм., колесная база - 2950 мм.

Luxeed S7 сконструирован на платформе E0X, на которой также базируется седан Exlantix ES. Заднеприводная версия S7 получит один электромотор мощностью 292 л.с. Полноприводная модификация будет дополнительно оснащаться электромотором на 204 л.с. Суммарная мощность - 496 л.с. Покупателям предложат два варианта аккумуляторов, но их емкости пока не раскрываются. Ожидается, что автомобиль получит возможность заряжаться от станции с напряжением в 800 В.