Автомобильный портал Motorpage
31 окт 2023

Продажи нового Luxeed S7 начнутся в ноябре

Продажи нового Luxeed S7 начнутся в ноябре
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Luxeed, созданная в сотрудничестве Chery и Huawei, 9 ноября начнет предварительные продажи нового электрического седана Luxeed S7

Автомобиль получил стильный дизайн, выделяющийся крупными воздуховодами на переднем бампере, интересной формой передних фар и скрытыми дверными ручками. Внутри устанавливается “парящий” экран мультимедийной системы и виртуальная приборная панель. Привлекает внимание и овальная форма мультифункционального руля. Габариты автомобиля: 4971/1963/1475 мм., колесная база - 2950 мм.

Luxeed S7 сконструирован на платформе E0X, на которой также базируется седан Exlantix ES. Заднеприводная версия S7 получит один электромотор мощностью 292 л.с. Полноприводная модификация будет дополнительно оснащаться электромотором на 204 л.с. Суммарная мощность - 496 л.с. Покупателям предложат два варианта аккумуляторов, но их емкости пока не раскрываются. Ожидается, что автомобиль получит возможность заряжаться от станции с напряжением в 800 В.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Fengyun A8

Представлен новый Chery Fengyun A8

31 октября 2023
Lada Vesta Sportline

Сколько стоит новая Lada Vesta Sportline?

31 октября 2023
Fiat Fastback

Представлена спортивная версия Fiat Fastback

30 октября 2023
Forthing T5 Evo

В Россию привезли кроссовер Forthing T5 Evo

30 октября 2023
Chery Little Ant mini

Компания Chery вывела на рынок новый электромобиль

30 октября 2023
Lynk&Co 06 EM-P

Открылся предзаказ на Lynk&Co 06 EM-P

30 октября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Free - voyah free (2023) услышать тишину Тест драйв
31 октября 2023

Voyah Free
"Услышать тишину"
DFM Aeolus Shine Max - dongfeng aeolus shine max (2023) повелитель восточного ветра
Тест драйв
24 октября 2023

DFM Aeolus Shine Max
"Повелитель восточного ветра"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 promax awd (2023) по пути к атлантиде
Тест драйв
17 октября 2023

Chery Tiggo 7
"По пути к Атлантиде"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 1 7