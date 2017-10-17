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17 окт 2017

Продажи подержанных автомобилей продолжают расти

Продажи подержанных автомобилей продолжают расти

Летом вторичный российский автомобильный рынок просел, но к осени начал восстанавливаться. Так, по итогам сентября на нем продано 468,6 тысяч автомобилей, что на 1,6% больше, чем годом ранее. В итоге и за первые три квартала рынок подрос на те же 1,6 процента, до 3,9 миллиона автомобилей.

По итогам сентября лидерство на рынке автомобилей с пробегом сохранила Lada, на модели которой приходится 27% от общего объема или 126,1 тыс. автомобилей (-0,6% к прошлому году), подсчитали аналитики агентства "Автостат". Лучшей среди иномарок все также является японская Toyota, чей показатель достиг 51,4 тыс. экземпляров (-0,4%). Замыкает тройку Nissan с результатом 25,1 тыс. машин (+3,1%).

Как и месяц назад (впрочем, как и год назад) самой популярной подержанной машиной является Lada-2114 с 13,5 тысячами проданных автомобилей (-1% к прошлому году). На втором месте классические «Жигули» седьмой модели — 12,1 тысяч штук (-3,1%), на третьем лучше лучшая из иномарок, Ford Focus различных поколений (11,9 тысяч автомобилей, + полтора процента к прошлому году).
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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