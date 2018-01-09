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9 янв 2018

Продажи роскошных автомобилей в России продолжают расти

Продажи роскошных автомобилей в России продолжают расти

Лучше всего люксовые марки на российском рынке чувствуют себя в кризис: когда в массовом сегменте продажи падают, дилеры роскошных автомобилей не успевают принимать заказы. Однако, когда рынок начал восстанавливаться, в этом сегменте наступило небольшое затишье. Которое было прервано в ноябре этого года.

В предпоследнем месяце 2017 года продажи люксовых марок выросли в полтора раза до 115 автомобилей. Правда, стоит отметить, что больше половины этого сегмента занимают седаны Mercedes-Maybach S-класса, которые при определенных условиях могут быть даже дешевле обычных седанов с набором дополнительных опций, которые входят в базовое оснащение Mercedes-Maybach. В ноябре был продан 61 такой автомобиль.

На втором месте идут автомобили Maserati, продажи которых подскочили благодаря появлению кроссовера Levante — 27 автомобилей, за исключением пары седанов Quattroporte все продажи пришлись именно на Levante. Замыкает тройку Bentley с показателем в 20 автомобилей, подсчитали в агентстве «Автостат». Также в ноябре минувшего года в нашей стране было приобретено пять новых автомобилей Rolls-Royce и по одному экземпляру Ferrari и Aston Martin.

Более 50% всего объема российского рынка сегмента Luxury в ноябре пришлось на Москву, где было реализовано 60 машин. В Санкт-Петербурге и Подмосковье было куплено по 13 люксовых автомобилей. Жители Сочи приобрели три таких машины. В трех российских городах (Екатеринбург, Ярославль и Вологда) на учет встало по два автомобиля сегмента. Еще в 20 городах было продано по одной такой машине. При этом, помимо областных и краевых столиц (Новосибирск, Самара, Челябинск, Ульяновск, Тюмень, Пермь, Хабаровск и др.), в их число вошли такие населенные пункты как Великие Луки (Псковская область), Горячий Ключ (Краснодарский край) и Курчалой (Чечня).

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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