Автомобильный портал Motorpage
9 авг 2022

Проезд по мосту между Китаем и Россией станет платным

Проезд по мосту между Китаем и Россией станет платным

Мост между городами Благовещенск и Хэйхэ стал одним из самых грандиозных транспортных проектов 21 века. Еще бы, налажена полноценная транспортная артерия между двумя странами

Занятно, но после ввода путепровода в эксплуатацию проезд по мосту был бесплатным. К сожалению, с сегодняшнего дня вводится тарифная сетка, так как концепция строительства моста изначально предполагала компенсацию инвестиций за счет оплаты проезда.

На данный момент мы знаем, что по мосту допускается проезд лишь грузовых автомобилей. Тариф же определяется габаритными размерами машинами и количеством осей. Вилка следующая - от 1030 до 9540 рублей. Плату будут взимать на специальном пункте при въезде на мост.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta 2015 вид сзади

Какой Lada Vesta владеть выгодно?

08 августа 2022

В России создадут единый реестр такси

08 августа 2022

В России разработали правила для тестов беспилотников

08 августа 2022

Легендарные гонки по соляному озеру Бонневиль отменены

08 августа 2022

Московским пилотам электросамокатов стали выписывать штрафы

08 августа 2022

Ford наконец-то нашел покупателя на свои индийские заводы

08 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed LX - exeed lx (2021) «без скидок на мелочи» Тест драйв
07 августа 2022

Exeed LX
"«Без скидок на мелочи»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"
Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый»
Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру
Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"

Написано новостей:

3 1 2 0 1