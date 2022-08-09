Проезд по мосту между Китаем и Россией станет платным

Мост между городами Благовещенск и Хэйхэ стал одним из самых грандиозных транспортных проектов 21 века. Еще бы, налажена полноценная транспортная артерия между двумя странами

Занятно, но после ввода путепровода в эксплуатацию проезд по мосту был бесплатным. К сожалению, с сегодняшнего дня вводится тарифная сетка, так как концепция строительства моста изначально предполагала компенсацию инвестиций за счет оплаты проезда.

На данный момент мы знаем, что по мосту допускается проезд лишь грузовых автомобилей. Тариф же определяется габаритными размерами машинами и количеством осей. Вилка следующая - от 1030 до 9540 рублей. Плату будут взимать на специальном пункте при въезде на мост.