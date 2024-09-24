Автомобильный портал Motorpage
24 сен 2024

Проезд по платным дорогам станет дешевле для мотоциклистов

Проезд по платным дорогам станет дешевле для мотоциклистов

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил снизить стоимость тарифов на проезд по платным дорогам для мотоциклистов. Соответствующее обращение было направлено главе Минтранса Роману Старовойту

По мнению Спиридонова, необходимо создать отдельную категорию для мотоциклистов с пониженными тарифами. Напомним, что сейчас такой вид транспорта входит в категорию - ТС высотой не более двух метров. К тому же, следует учитывать и меньший вес мотоцикла, по сравнению с автомобилем. В связи с этим, двухколесный вид транспорта создает меньшую нагрузку на дорожное покрытие.

Предлагается снизить стоимость тарифа примерно в два раза. Однако чтобы этого добиться, необходимо будет сделать отдельный проезд для мотоциклистов и установить новые датчики для определения данного транспортного средства. Сейчас нет таких технических возможностей, но предлагается в качестве альтернативы раздать байкерам бесконтактные транспортеры для автоматического проезда и в последующем компенсировать часть оплаты со стороны государства.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Corvette

В General Motors передумали создавать отдельный бренд Corvette

23 сентября 2024

В Госдуме одобрили штрафы за опасное вождение

23 сентября 2024

В Hyundai разрабатывают инновационную систему беспроводной зарядки во время движения электромобиля

23 сентября 2024
Changan Nevo E07

Внедорожник-трансформер Changan Nevo E07 выходит на китайский рынок

23 сентября 2024
Seres Landian E5 Plus

Появились изображения нового гибридного кроссовера Seres Landian E5 Plus с запасом хода в 1300 км

23 сентября 2024

На российский рынок выходит новый автомобильный бренд Knewstar

20 сентября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) «электричка» до города Тест драйв
23 сентября 2024

Evolute i-Pro
"«Электричка» до города"
Exeed LX - exeed lx (2024) воспитание элиты
Тест драйв
20 сентября 2024

Exeed LX
"Воспитание элиты"
Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) при чем тут ferrari?
Тест драйв
16 сентября 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"При чем тут Ferrari?"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 2 3