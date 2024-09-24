Проезд по платным дорогам станет дешевле для мотоциклистов

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил снизить стоимость тарифов на проезд по платным дорогам для мотоциклистов. Соответствующее обращение было направлено главе Минтранса Роману Старовойту

По мнению Спиридонова, необходимо создать отдельную категорию для мотоциклистов с пониженными тарифами. Напомним, что сейчас такой вид транспорта входит в категорию - ТС высотой не более двух метров. К тому же, следует учитывать и меньший вес мотоцикла, по сравнению с автомобилем. В связи с этим, двухколесный вид транспорта создает меньшую нагрузку на дорожное покрытие.

Предлагается снизить стоимость тарифа примерно в два раза. Однако чтобы этого добиться, необходимо будет сделать отдельный проезд для мотоциклистов и установить новые датчики для определения данного транспортного средства. Сейчас нет таких технических возможностей, но предлагается в качестве альтернативы раздать байкерам бесконтактные транспортеры для автоматического проезда и в последующем компенсировать часть оплаты со стороны государства.