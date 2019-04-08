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8 апр 2019

Проезд по платным трассам подорожает

Проезд по платным трассам подорожает

«Автодор» предупредил о грядущем повышении цен на проезд по платным участкам нескольких федеральных трасс

Стоимость проезда изменится участках трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург» с 15 апреля. Тарифы на проезд будут скорректированы на уровень инфляции. Согласно официальному сообщению,  для транспортных средств первой тарифной группы (легковые автомобили) на М-4 «Дон» корректировка составит от 5 до 10 рублей в зависимости от платного участка. Для транспортных средств четвертой тарифной группы (большегрузы) на М-4 «Дон» тарифы изменятся на сумму от 10 до 40 рублей в зависимости от участка.

Новая тарифная сетка будет опубликована на сайте "Автодор-Платные дороги" 15 апреля. Также представители «Автодора» сообщили об увеличении скидки при использовании транспондера. Указывается, что пользователи транспортных средств первой и второй тарифных групп ("небольшие грузовики и микроавтобусы"), оснащенных транспондерами, могут получить скидку 20% от стоимости проезда за наличные на платных участках М-4.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Интерфакс

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