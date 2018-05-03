Первый участок платной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и так был самым дорог не это дороге. С сегодняшнего дня, «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК) увеличила некоторые тарифы.

Повышение коснулось исключительно 1 группы, к которым относятся мотоциклы, легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт. Цены подняты на трех маршрутах: «Москва – Зеленоград», «Москва до пересечения с трассой А107» и «Москва – Солнечногорск». Повышение коснулось исключительно пятниц начиная с 16:00.

Подорожание составило 50 рублей. Так, теперь маршрут «Москва – Зеленоград» обойдется в 450 рублей, до «малой бетонки» (трасса А-107) будет стоить 500 рублей, а до Солнечногорска дорога обойдется в 600 рублей.

В самой компании объясняют повышение цен «корректировкой транспортных потоков» и желанием разгрузить пункты оплаты проезда, ведь с абонементами и трансподерам оплата осталась на прежнем уровне.