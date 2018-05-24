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24 май 2018

Проезд по трассе М-4 «Дон» подорожает

Проезд по трассе М-4 «Дон» подорожает
Автор фото: ГК "Автодор"

Летом нагрузка на платные дороги повышается и «Автодор» решил отрегулировать загрузку платной трассы М-4 «Дон» повышением тарифом на проезд.

Новый тариф вступит в силу 28 мая этого года и будет действовать до конца сентября. Затронет он I и II категории тарифных планов, к которым относятся легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт.

Размер индексации зависит от протяженности участка и интенсивности транспортных потоков, она не коснется двух участков в Воронежской и Ростовской областях: км 517 – км 544 и км 1091 – км 1119. В «Автодоре» говорят, что сезонные тарифы помогут равномерно распределить транспортные потоки в летний период, изменение коснется преимущественно личных легковых автомобилей - транспортных средств 1 и 2 тарифных групп. На некоторых участках тариф вырастет на 50 рублей.

В тоже время стоимость введенных с 14 мая этого года абонементов при проезде по транспондеру «T-pass» на участках км 21 – км 93 и км 93 – км 211 останется неизменной.

Также в «Автодоре» объясняют , что программа деятельности компании предусматривает ежегодную индексацию платы за проезд с учетом изменения потребительских цен. С 28 мая на участках автодороги М-4 тарифы будут приведены в соответствие с уровнем 2018 года – с учетом индексации за прошлый год.

Для транспортных средств 3-ей тарифной группы индексируется дневной тариф только на двух платных участках км 414 – км 464 и км 544 – км 633. Стоимость изменится на 10 рублей. Для транспортных средств 4-ой тарифной группы изменения произойдут на платном участке км 93 – км 211, а также на платных участках с км 414 по км 633. Стоимость проезда изменится на 10-30 рублей в зависимости от участка.

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При написании новости использовалась информация:
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