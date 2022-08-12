Проезд в центр Нью-Йорка станет платным

Похоже, что США хочет пойти вслед за Европой, где много стран уже внедрили платный проезд в центры своих мегаполисов.

Власти Нью-Йорка обсуждают вопрос введения платы за въезд в центр города, передают местные СМИ. Новый сбор получил название «налог на пробки» — предполагается, что водители будут платить по $23 при проезде в часы пик (ночной тариф составит $5).

Занятно, что эти попытки впервые были предприняты еще в 2019 году. Правда, инициатива была отклонена на федеральном уровне правительством Дональда Трампа. Отметим, что Лондон ввел платный проезд в свой центр еще в 2003 году, а Сингапур – в конце семидесятых годов.