Проезд в центр Санкт-Петербурга может стать платным

Власти северной столицы обдумывают перспективу введения платного проезда через исторический центр города. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель Законодательного собрания северной столицы Александр Бельский

Чиновник отметил, что это одна из мер транспортной реформы, которая должна минимизировать присутствие автомобилей в центре города. «Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город» - приводит «Комсомольская правда» слова Бельского.

Помимо данного решения власти города будут ужесточать скоростные лимиты и расширять зоны платной парковки. Отметим, что еще в 2019 году практически все городские стоянки были абсолютно бесплатными.