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20 янв 2022

Проезд в центр Санкт-Петербурга может стать платным

Проезд в центр Санкт-Петербурга может стать платным

Власти северной столицы обдумывают перспективу введения платного проезда через исторический центр города. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель Законодательного собрания северной столицы Александр Бельский

Чиновник отметил, что это одна из мер транспортной реформы, которая  должна минимизировать присутствие автомобилей в центре города. «Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город» - приводит «Комсомольская правда» слова Бельского.

Помимо данного решения власти города будут ужесточать скоростные лимиты и расширять зоны платной парковки. Отметим, что еще в 2019 году практически все городские стоянки были абсолютно бесплатными.

При написании новости использовалась информация:
Комсомольская Правда (Санкт-Петербург)

Комментарии к новости

  • виктор николашин
    виктор николашин

    А ЧТО ТАМ В ЦЕНТРЕ ПИТЕРА НАРОДУ МНОГО ХОДИТ. ГОСПОДА МОЖЕТ ПРОДУМАТЬ ВОПРОС ОБ ОПЛАТЕ ЗА ВОЗДУХ ВДОХ РУБЛЬ ВЫДОХ 2 РУБЛЯ. ВОТ БОБЛА ПОДРУБИТЕ.
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