Программы льготного автокредитования: конец близок

Средства на реализацию госпрограмм по льготному автокредитованию «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут закончиться к концу марта

В России в марте 2020 г. могут завершиться программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на менеджеров двух дилерских компаний. По их словам, к этому времени закончатся средства на реализацию этих госпрограмм. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Совокупный бюджет льготного автокредитования на текущий год составил 5 млрд рублей. По данным Минпромторга, такая сумма простимулирует продажу порядка 50 тыс. машин. Напомним, что правительство России продлило с 1 января 2020 г. программы льготного автокредитования на старых условиях. Как прежде, по акциям «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» доступны машины стоимостью не более 1 млн рублей