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23 ноя 2022

Программу льготного автокредитования продлили на следующий год

Программу льготного автокредитования продлили на следующий год

Минпромторг РФ официально сообщил о принятии решения по продлению госпрограммы льготного автокредитования на 2023 год

Как сообщают «РИА Новости», на сегодняшний момент при помощи программы за 2022 год было продано почти 35 тысяч автомобилей. Сам же перезапуск льгот был осуществлен в июле текущего года, тогда же было вынесено важное постановление о том, что стоимость автомобиля, на который будут распространяться льготы, не должна превышать двух миллионов рублей.

Напомним, что в текущем проекте работают четыре льготные программы. Первые две всем известны – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Остальные две появились совсем недавно. Речь идет о программах для медицинских работников и трудящихся в сфере образования.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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