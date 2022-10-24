Программу льготного кредитования на автомобили распространят на силовиков

Минпромторг решил поддержать инициативу президента АвтоВАЗа о расширении программ по льготному кредитованию

В недавнем заявлении главы министерства, Дениса Мантурова, указывается, что ведомство до конца года завершит подготовку нормативных актов, согласно которым льготный кредит на автомобиль смогут получить силовики и пенсионеры. Сообщается, что данные категории граждан смогут купить автомобиль со скидкой в 25-35 процентов.

У нас постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома, поэтому категории в рамках льготного автокредитования будут расширены. Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения. То есть это в рамках текущего бюджета и тех объёмов, которые были уже ранее приняты», — пояснил Мантуров в интервью ТАСС.