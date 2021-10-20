Программу обучения в автошколах радикально пересмотрят

Для автошкол будет разработана совершенно новая программа обучения абитуриентов – некоторые дисциплины будут расширены, а некоторые отменены вовсе

В данный момент проект изменений разрабатывается целым пулом общественных экспертов, куда входят и представители ГИБДД, и представители автошкол. Планируется внести следующие изменения: объем теоретических занятий будет сокращен – со 190 до 150 часов. Есть мнение, что абитуриенты некоторые темы могут изучать и дома - в условиях самоподготовки.

Другой важный пункт – углубленное изучение ПДД. Так, например, эксперты полагают, что в автошколах надо проводить практические занятия по оформлению дорожно-транспортных происшествий, так как водители часто теряются в случае аварий. Еще один важный нюанс – повышение уровня знаний о самом автомобиле и его функционале. В частности, водители будут изучать, что делать, если на приборной панели загорелся значок неисправности двигателя Check Engine или сигнал перегрева охлаждающей жидкости.