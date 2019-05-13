Производитель бытовых приборов выпустит собственный электрокар

Известная своими пылесосами фирма Dyson запатентовала дизайн своего электромобиля. Судя по изображению, это будет пятиметровый семиместный кроссовер.



Британское издание Autocar сообщает, что по длине автомобиль Dyson будет близок к стандартному Range Rover — то есть, его длина составит около пяти метров. При этом дорожный просвет машины окажется на 40-60 миллиметров больше, чем у Range Rover (220 миллиметров). Кроме того, у Dyson будут нестандартные колеса — их диаметр 23 или 24 дюйма, кроме того колеса будут обуты в узкие покрышки. Что касается кузова, то он будет изготовлен из алюминия.



С технической точки зрения автомобиль будет построен на платформе с самовыравнивающейся адаптивной подвеской с возможностью регулировки клиренса. Точное количество электромоторов не называется, однако известно, что одним автомобиль не ограничится. Ожидается, что на конвейер электрокар Dyson встанет к 2020 году.