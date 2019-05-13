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13 май 2019

Производитель бытовых приборов выпустит собственный электрокар

Производитель бытовых приборов выпустит собственный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Известная своими пылесосами фирма Dyson запатентовала дизайн своего электромобиля. Судя по изображению, это будет пятиметровый семиместный кроссовер.


Британское издание Autocar сообщает, что по длине автомобиль Dyson будет близок к стандартному Range Rover — то есть, его длина составит около пяти метров. При этом дорожный просвет машины окажется на 40-60 миллиметров больше, чем у Range Rover (220 миллиметров). Кроме того, у Dyson будут нестандартные колеса — их диаметр 23 или 24 дюйма, кроме того колеса будут обуты в узкие покрышки. Что касается кузова, то он будет изготовлен из алюминия.


С технической точки зрения автомобиль будет построен на  платформе с самовыравнивающейся адаптивной подвеской с возможностью регулировки клиренса. Точное количество электромоторов не называется, однако известно, что одним автомобиль не ограничится. Ожидается, что на конвейер электрокар Dyson встанет к 2020 году.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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