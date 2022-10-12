Автомобильный портал Motorpage
12 окт 2022

Производитель электрокаров «Кама» хочет выкупить завод Ford

Производитель электрокаров «Кама» хочет выкупить завод Ford

Отечественный стартап хочет выкупить завод Ford в Набережных Челнах.  Для этих целей руководство компании будет привлекать дополнительные инвестиции на стороне

Как сообщают СМИ, «Кама» вступит в партнерство с «Росатомом», который и выделит дополнительные средства. Источники утверждают, что договорённости с Росатомом уже достигнуты. Сама государственная корпорация планирует вложить в развитие проекта 20 миллионов долларов.

Кроме того, Росатом рассчитывает в будущем поставлять «Каме» элементы силовых установок. В целом на развитие стартапа по некоторым данным требуется около 150-170 миллионов долларов. С большой долей вероятности «Кама» выкупит и завод Ford в Елабуге, где будет налажена сборка кузовов для будущих электромобилей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M2 (2023)

Представлен новый BMW M2

12 октября 2022

ГИБДД сообщила о снижении аварий с мотоциклистами

12 октября 2022
BMW X2 xDrive25e (2020)

BMW снимает кроссовер X2 с производства

12 октября 2022

«Автотор» построит несколько новых предприятий для производства электрокаров

11 октября 2022
Lada Niva Travel (2021) вид спереди

Lada вернула кондиционер в «Нивы»

11 октября 2022

Toyota превратит кроссовер RAV4 в пикап

11 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq
Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"

Написано новостей:

3 1 6 2 2