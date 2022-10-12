Производитель электрокаров «Кама» хочет выкупить завод Ford

Отечественный стартап хочет выкупить завод Ford в Набережных Челнах. Для этих целей руководство компании будет привлекать дополнительные инвестиции на стороне

Как сообщают СМИ, «Кама» вступит в партнерство с «Росатомом», который и выделит дополнительные средства. Источники утверждают, что договорённости с Росатомом уже достигнуты. Сама государственная корпорация планирует вложить в развитие проекта 20 миллионов долларов.

Кроме того, Росатом рассчитывает в будущем поставлять «Каме» элементы силовых установок. В целом на развитие стартапа по некоторым данным требуется около 150-170 миллионов долларов. С большой долей вероятности «Кама» выкупит и завод Ford в Елабуге, где будет налажена сборка кузовов для будущих электромобилей.