Производитель китайских Aurus представит электромобиль

Руководящие аппараты мировых держав отдают предпочтение определенным брендам автомобилей. Так, королевская семья Англии для официальных поездок пользуется автомобилями Daimler (не путать с немецким Daimler). Во Франции также поддерживают отечественного производителя Citroen. В России есть Aurus. А что там с Китаем?

Партийная номенклатура Поднебесной, пусть и выбирает иногда Mercedes, но сердцем и душой всегда остается с «Красным Знаменем». Именно так переводится название марки Hongqi, которая специализируется на производстве автомобилей для правительства. А недавно было объявлено, что марка готовится представить свой собственный электромобиль.

Какой же будет машина? Что ж, читатели Motorpage, мы ответим на этот вопрос. Во-первых, автомобиль будет доступен и на гражданском рынке. Более того, его и строят именно для него. Во-вторых, платформа у автомобиля – своя собственная, то есть, не предполагается никаких заимствований у братьев по концерну FAW. Мотор будет развивать 190 лошадиных сил, а запас хода составит 400 километров.