Производитель китайской водки выпустит собственный автомобиль

В Китае представили еще один новый компактный кроссовер с интересным дизайном — Cowin Showjet. Марка эта особой известностью на автомобильном рынке не пользуется. Однако ее владелец преуспел в другой области

Для понимания ситуации обратимся к недавней истории. Сам бренд Cowin создан в 2014 году компанией Chery в качестве бюджетного суббренда. Тогда китайский гигант задумал отойти от выпуска максимально дешевых авто, поэтому решил улучшить свой имидж. В то же время на доступные модели сохранялся устойчивый спрос. С помощью Cowin было решено усидеть на двух стульях. К сожалению, комбинация не сработала, и бренд был продан, как раз, алкогольному гиганту Wuliangye Group.

Разумеется, у производителя спиртного нет никаких собственных разработок, так что при создании автомобиля пришлось обратиться к «старым друзьям» - Chery. Собственно, Cowin Showjet представляет собой перелицованный Chery Tiggo 4, во всяком случае, в дизайне его черты прослеживаются явно. Техническое оснащение пока не раскрывается, но есть ощущение, что агрегатная линейка изменениям не подвергнется.