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18 дек 2019

Производитель китайской водки выпустит собственный автомобиль

Производитель китайской водки выпустит собственный автомобиль

В Китае представили еще один новый компактный кроссовер с интересным дизайном — Cowin Showjet. Марка эта особой известностью на автомобильном рынке не пользуется. Однако ее владелец преуспел  в другой области

Для понимания ситуации обратимся к недавней истории.  Сам бренд Cowin создан в 2014 году компанией Chery в качестве бюджетного суббренда. Тогда китайский гигант задумал отойти от выпуска максимально дешевых авто, поэтому решил улучшить свой имидж. В то же время на доступные модели сохранялся устойчивый спрос. С помощью Cowin было решено усидеть на двух стульях. К сожалению, комбинация не сработала, и бренд был продан, как раз, алкогольному гиганту Wuliangye Group.

Разумеется, у производителя спиртного нет никаких собственных разработок, так что при создании автомобиля пришлось обратиться к «старым друзьям» -  Chery. Собственно, Cowin Showjet представляет собой перелицованный Chery Tiggo 4, во всяком случае, в дизайне его черты прослеживаются явно.  Техническое оснащение пока не раскрывается, но есть ощущение, что агрегатная линейка  изменениям не подвергнется.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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