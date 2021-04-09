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9 апр 2021

Производитель литовских броневиков выходит на рынок электрокаров

Производитель литовских броневиков выходит на рынок электрокаров
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dartz, которая до сегодняшнего дня производила роскошные бронированные внедорожники, решила освоить новый сегмент рынка – электрокары

Слова решили подтвердить делом, проанонсировав премьеру модели Freze Nikrob. Название созвучно со словом «микроб», и когда смотришь на автомобиль, начинаешь подозревать, что оно было выбрано неслучайно. С предыдущими проектами Dartz (большими внедорожниками) новинка не имеет ничего общего – перед нами маленький городской трехдверный хэтчбек, который оснащен скромным электромоторчиком на 18 лошадиных сил.  Интересно, что автомобиль даже способен разогнаться до ста километров в час, однако о времени, которое затрачивается на данный забег, производитель скромно умалчивает.

Любопытный факт – Nikrob разработан не с нуля! Фактически, это перелицованный  миникар из Китая -  Wuling Hongguang Mini EV. Правда, справедливости ради стоит упомянуть, что специалисты из Dartz поработали с технической составляющей машины,  увеличив ей запас хода (со 100 до 200 километров).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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