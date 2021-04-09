Производитель литовских броневиков выходит на рынок электрокаров

Компания Dartz, которая до сегодняшнего дня производила роскошные бронированные внедорожники, решила освоить новый сегмент рынка – электрокары

Слова решили подтвердить делом, проанонсировав премьеру модели Freze Nikrob. Название созвучно со словом «микроб», и когда смотришь на автомобиль, начинаешь подозревать, что оно было выбрано неслучайно. С предыдущими проектами Dartz (большими внедорожниками) новинка не имеет ничего общего – перед нами маленький городской трехдверный хэтчбек, который оснащен скромным электромоторчиком на 18 лошадиных сил. Интересно, что автомобиль даже способен разогнаться до ста километров в час, однако о времени, которое затрачивается на данный забег, производитель скромно умалчивает.

Любопытный факт – Nikrob разработан не с нуля! Фактически, это перелицованный миникар из Китая - Wuling Hongguang Mini EV. Правда, справедливости ради стоит упомянуть, что специалисты из Dartz поработали с технической составляющей машины, увеличив ей запас хода (со 100 до 200 километров).