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11 окт 2019

Производитель пылесосов закрыл проект по созданию электромобиля

Производитель пылесосов закрыл проект по созданию электромобиля
Автор фото: фирма-производитель

Руководство компании Dyson объявило о закрытии проекта по созданию электрокара. По словам директора фирмы, он перестал быть рентабельным

Да, за два года так и не удалось найти покупателей. Кстати, компания себя не винит, в своем обращении Джеймс Дайсон, глава компании, отметил, что такое решение не является следствием «неудачных разработок или ошибок команды». Он добавил, что сотрудники компании смогли создать отличный электромобиль и не имеют никакого отношения к закрытию проекта.

Напомним, что Dyson занимается разработкой электрокара, стало известно в сентябре 2017 года. Тогда руководство объявило, что уже три года работает над созданием аккумуляторов и автомобиля на электротяге. В этом году были опубликованы первые патенты, с которыми компания раскрыла данные о динамике и эффективности автомобиля.

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