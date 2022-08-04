Производитель вездеходов «Шерп» сменил название и показал новую модель

Отныне все новые покорители бездорожья будут производиться под брендом «Архант», как и самая ближайшая новинка, о которой сегодня и пойдет речь

На данный момент транспортное средство существует в виде прототипа. Технические характеристики новинки известны - в движение ее приводит литровый бензиновый турбомотор, который развивает 85 лошадиных сил. Силовая установка работает в паре с вариатором. При массе в 1600 килограммов грузоподъемность нового вездехода составляет одну тонну.

Напомним, что предшественник - «Шерп» - оснащался японским полуторалитровым турбодизелем Kubota, мощностью в 45 лошадиных сил и механической коробкой передач.