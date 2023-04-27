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27 апр 2023

Производство автомобилей в России сократилось

Производство автомобилей в России сократилось

За первый квартал 2023 года в России собрали 86,4 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель почти втрое меньше, чем за тот же период, но в прошлом году.

Как сообщает Росстат, В марте нынешнего года (как и в феврале) российские автозаводы смогли выпустить 32,6 тысячи единиц легковых автомобилей — на 2,3% меньше, чем в марте 2022-го. Снизилось на 10% год к году и производство двигателей: в первый месяц весны их собрали 18,9 тысячи штук, но это на 22% больше, чем в феврале.

При этом в некоторых сферах автомобильной промышленности намечается ренессанс, в частности в области постройки грузовиков и коммерческой техники. Яркий пример – было собрано 15 тысяч грузовых машин и почти полторы тысячи автобусов -  прирост составляет 5 и 29 процентов соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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