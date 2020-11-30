Производство электромобилей гораздо быстрее прикончит нашу планету

Шах и мат, господа экологи. Оказалось, что производство электромобилей вреднее, чем аналогичные процессы, но связанные с машинами на ДВС. Показатели оказались существенными

Итак, Daily Mail выяснило, что при производстве одного электромобиля в окружающую среду выбрасывается аж на 63 процента больше вредных веществ, чем при создании обычной машины. На практике это было продемонстрировано производством Volvo, где в отчете указано, что когда заводы производят электромобиль Polestar 2, то в окружающую среду выбрасывается 24 тонны вредных веществ, а когда производится обычный кроссовер XC40, то выброс составляет всего 14 тонн.

И если бы все ограничивалось одним производством. В исследовании также указывается, что и в эксплуатации машины с электродвигателями куда вреднее своих аналогов на ДВС. На том же самом Polestar 2 владельцу придется проехать более 40 тысяч километров, прежде чем его углеродный след станет меньше, чем Volvo XC40.