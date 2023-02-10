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10 фев 2023

Производство Lada Vesta перезапущено

Производство Lada Vesta перезапущено

АвтоВАЗ начал предсерийное производство автомобилей Lada Vesta NG - у дилеров автомобили появятся в середине весны.

«В пятницу, 10 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийному производству Lada Vesta NG, которое позволит отследить четкость всех операций по сборке. Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появятся в продаже» - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Отметим, что осенью 2023 АвтоВАЗ должен организовать и производство своего бестселлера - минивэна Largus. В этот же период появится и электрическая версия модели.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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