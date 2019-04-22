Прокуратура проверит законность установки частных камер

Вице-премьер Максим Акимов дал поручение Генеральной прокуратуре проверить законность установки переносных комплексов фиксации нарушений ПДД под присмотром частных лиц

По мнению Акимова, треноги на дорогах — это средство заработка, а не слежения за порядком на дорогах, так как ставят их там, где чаще нарушают, а не там, где из-за нарушений чаще происходят аварии. «Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом».

Примерно схожей позиции придерживается и Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. «Особенно тяжело водителям в регионах, где местные власти заключают концессионные соглашения с коммерсантами, и на дорогах совершенно бесконтрольно, без какого-либо регламентирования, растет количество частных камер. Одна, две, 10 камер на 1 км дорожного полотна, и каждая фиксирует любое неверное движение автомобиля. В итоге водителю приходит несколько штрафов за одно и то же нарушение», заявил парламентарий.