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3 апр 2020

Пропуска для водителей не будут введены

Пропуска для водителей не будут введены

Власти Москвы пока не собираются вводить в городе режим передвижения на автомобилях по пропускам в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса

«Огромное количество вопросов возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу. Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет», — отметил мэр столицы, Сергей Собянин. Он также подчеркнул, что большинство москвичей добросовестно выполняют требования о необходимой самоизоляции и остаются дома.

При этом градоначальник заявил, что вопрос о введении в Москве пропускного режима снова может быть поднят при неблагоприятном развитии событий с распространением COVID-19. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — добавил мэр. Между тем, московские власти уже ввели штраф за несоблюдение режима самоизоляции, за нарушение которого автомобилистам грозит штраф в размере 5 тыс. руб.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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