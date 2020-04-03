Пропуска для водителей не будут введены

Власти Москвы пока не собираются вводить в городе режим передвижения на автомобилях по пропускам в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса

«Огромное количество вопросов возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу. Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет», — отметил мэр столицы, Сергей Собянин. Он также подчеркнул, что большинство москвичей добросовестно выполняют требования о необходимой самоизоляции и остаются дома.

При этом градоначальник заявил, что вопрос о введении в Москве пропускного режима снова может быть поднят при неблагоприятном развитии событий с распространением COVID-19. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — добавил мэр. Между тем, московские власти уже ввели штраф за несоблюдение режима самоизоляции, за нарушение которого автомобилистам грозит штраф в размере 5 тыс. руб.