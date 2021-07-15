Автомобильный портал Motorpage
15 июл 2021

Прошедшим техосмотр снизят транспортный налог

Прошедшим техосмотр снизят транспортный налог

Министерство внутренних дел предложило стимулировать водителей проходить техосмотр, путем снижения ставки налога или полиса страхования

«Такими мерами могли бы стать снижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — цитирует ведомство Интерфакс.

Стоит напомнить, что в в начале месяца произошло послабление правил в данной области.  Президент РФ подписал указ, согласно которому водители освобождаются от необходимости предоставлять диагностические карты при оформлении страховки. В силу закон вступит только в конце лета - 22 августа. Отметим, что дискуссия по данному вопросу велась достаточно давно. Причем о разрыве неудобной связки просили и водители, и сами страховщики! 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Gemballa Marsien

Представлен Porsche - покоритель бездорожья

15 июля 2021

Техосмотр будет подтверждаться селфи

15 июля 2021

Hyundai запустит беспилотные маршрутки в Корее

15 июля 2021

Японцы смогли увеличить запас хода электрокаров при помощи кондиционера

14 июля 2021

В ГИБДД назвали три главных правила для водителей электрических самокатов.

14 июля 2021

В Pininfarina предсказали облик футуристичных машин.

14 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"
Renault Duster - renault duster (2021) теперь и с вариатором
Тест драйв
12 июля 2021

Renault Duster
"Теперь и с вариатором"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr (2018) sпорт vысоких rезультатов
Тест драйв
09 июля 2021

Land Rover Range Rover Sport
"Sпорт Vысоких Rезультатов"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 6 5 1