Прошедшим техосмотр снизят транспортный налог

Министерство внутренних дел предложило стимулировать водителей проходить техосмотр, путем снижения ставки налога или полиса страхования

«Такими мерами могли бы стать снижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — цитирует ведомство Интерфакс.

Стоит напомнить, что в в начале месяца произошло послабление правил в данной области. Президент РФ подписал указ, согласно которому водители освобождаются от необходимости предоставлять диагностические карты при оформлении страховки. В силу закон вступит только в конце лета - 22 августа. Отметим, что дискуссия по данному вопросу велась достаточно давно. Причем о разрыве неудобной связки просили и водители, и сами страховщики!