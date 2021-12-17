Просроченные штрафы будут списываться автоматически

Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении законопроект, который существенно изменит работу судебных приставов и разрешит списание долгов за неоплаченные штрафы от ГИБДД в автоматическом режиме

Реализовываться все будет при помощи новой системы «Цифровое исполнительное производство», которая благодаря искусственному интеллекту будет анализировать различные базы данных, выискивая ту или иную информацию о неоплаченных и просроченных штрафах. Так как система будет взаимодействовать с банками, то последние будут списывать необходимые суммы со счетов нарушителей.

Отметим, что на сегодняшний день штраф является просроченным, если его не оплатить в течение шестидесяти дней с момента вынесения постановления. Просрочка может обернуться серьезными проблемами вроде ареста имущества и запрета на выезд за границу.