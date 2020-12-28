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28 дек 2020

Против Карлоса Гона ополчились и французы

Против Карлоса Гона ополчились и французы

В солнечный Ливан едут французские законники, которые хотят допросить скандального топ-менеджера

Спрашивать с Карлоса Гона собираются за прежние грехи. Да, дорогие читатели Motorpage, все это снова касается Nissan. Точнее сказать, это уже отдельное французское расследование в отношении неназванной голландской «дочки» Renault-Nissan. Поговаривают, мол, Гон отмывал свои расходы через конторскую бухгалтерию.

В то же время официальное обвинение французскими властями еще не выдвинуто, так как дело находится только на стадии расследования. К слову, ливанские прокуроры присоединятся к французским коллегам, однако, они будут выступать в качестве контролеров.

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Drom

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