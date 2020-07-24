Проверка ОСАГО камерами — старт осенью

Проверка наличия полисов ОСАГО у транспортных средств в автоматическом режиме — с помощью камер — будет запущена уже осенью 2020 года

Как сообщает "За рулем", внедрение новой технологии проверки начнется со столицы. Есть вероятность, что система сразу заработает в полную силу и владельцам машин без ОСАГО начнут приходить штрафы. Стадия тестового режима уже пройдена летом прошлого года и весной текущего.

После Москвы система проверки полисов с помощью камер будет запущена еще в четырех регионах — Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и в Республике Татарстан. На сегодняшний день, по разным оценкам, полиса ОСАГО нет у примерно двух-трех миллионов транспортных средств, причем немалая часть владельцев машин даже не знают, что ездят с поддельными полисами, что было выяснено во время тестов системы.