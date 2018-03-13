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13 мар 2018

PSA может построить моторный завод в России

PSA может построить моторный завод в России

В концерне PSA, который недавно запустил на калужском СП «ПСМА Рус» полноценное производство фургонов Citroen Jumpy/Peugeot Partner, задумались над строительством в Калуше собственного моторного завода.

К этому их подталкивает правительство России, которое по новым правилам предоставления льгот иностранным автопроизводителям требует локализации производства силовых узлов и/или трансмиссий.

«Мы работаем над бизнес-кейсом по локализации двигателей в России, в первую очередь, конечно, для нашего производства в Калуге. На создание и запуск линии сборки двигателей в Калуге потребуется как минимум два года. Мы сейчас занимаемся тонкой настройкой бизнес-кейса. Необходимо принять внутреннее решение на уровне группы PSA, чтобы понять, сможем ли мы реализовать данный проект в Калуге», — Николя Фебве агентство «Интерфакс. Решение будет принято в этом году, в течении ближайшего полугода.

При этом, в случае положительного решения, в Калуге будут производиться двигатели в том числе и для экспорта. По словам представителей французского концерна этот вопрос принципиален, так как объемы выпуска автомобилей в Калуге не будут соответствовать объемам производства двигателей.

Сегодня собственные моторные производства в России имеют только Ford Sollers и Volkswagen. Японская Mazda строит собственный завод во Владивостоке, в процессе принятия решения находится Hyundai.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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