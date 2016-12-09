Как сообщается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре текущего года объем продаж французского альянса PSA Peugeot Citroen сократился практически на четверть.

По данным экспертов АЕБ, в прошлом месяце объем продаж автомобилей французского альянса был зафиксирован на уровне 481 экземпляра, что на 24,1% меньше результатов ноября 2015 года. По итогам прошедших одиннадцати месяцев в России было продано 6 779 автомобилей PSA. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 34,4%. За отчетный период доля альянса на российском рынке сократилась на 0,1 процентных пункта и составила 0,4%.

В структуре российских продаж PSA наибольшая доля приходится на автомобили бренда Citroen – 56,1%. В количественном выражении, объем ноябрьских продаж автомобилей Citroen составил 270 экземпляров – на 14% меньше, чем годом ранее. В период с января по ноябрь включительно официальные дилеры Citroen сумели продать 3 515 автомобилей, ухудшив свой прошлогодний результат на 31,3%.

Остальные 43,9% приходятся на автомобили бренда Peugeot. За месяц россияне приобрели 211 автомобилей этого бренда, падение продаж в годовом отношении составило 34,1%. С начала года компания реализовала на территории РФ 3 264 своих автомобиля, что на 37,4% меньше, в сравнении с АППГ.