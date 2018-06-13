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13 июн 2018

Путин нашел управу на нефтяников

Путин нашел управу на нефтяников
Автор фото: администрация президента России

Вопрос небывалого роста цен на бензин и дизтопливо в этом году, приведший к кризису на топливном рынке был одним из основных на «Прямой линии» Владимира Путина. Потому в правительстве быстро подсуетились и подготовили законопроект, который не позволит топливу так сильно расти.

Согласно ему в случае резкого роста цен на топливо правительство, без каких-либо согласований может увеличивать экспортную пошлину на топливо втрое. Это сделает невыгодным экспорт бензина и дизтоплива, и нефтяники будут вынуждены продавать его на внутреннем рынке. Владимир Путин уже заявил, что поддержит данный законопроект, так, как такой рост цен на топливо «недопустим».

В правительстве прямо говорят о том, что это будет рычагом давления на нефтяников. «Это угроза будет в руках правительства, но мы очень надеемся на то, что ее применять не придется», — заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Козак.

Впрочем, нам, простым автолюбителям остается только радоваться тому, что цены на АЗС, скорее всего, не вырастут… до осени. Так как к осени президент поручил правительству продумать новые меры по сдерживанию роста цен. Ах, и да, никакого снижения цен не будет, это уже абсолютно ясно — все чиновники в один голос говорят о «стабилизации цен».

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При написании новости использовалась информация:
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