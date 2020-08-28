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28 авг 2020

Путин открыл в Крыму новую трассу

Путин открыл в Крыму новую трассу

В Крыму открыто движение по участкам автотрассы Р260 «Таврида». Первым по новой дороге проехал президент РФ Владимир Путин — для этого он сам сел за руль люксового седана Aurus Senat. Во время проезда президент предложил сделать на трассе больше съездов к морю для удобства туристов

Р260 «Таврида» представляет собой четырехполосную дорогу с центральной разделительной полосой. Она проходит по Крыму и городу федерального значения Севастополю. Полное завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года, до конца 2020-го будут введены в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя. В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан.

Строительство «Тавриды» ведется с 2017 года, дорога проходит от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя (около 190 км) было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум — в июле 2020-го. Стоимость семи уже построенных участков общей длиной 250,7 км составляет около 150 млрд руб. Расчетная скорость движения по трассе составляет 120 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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