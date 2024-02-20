Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента Владимира Путина автомобиль российского производства

Несмотря на то, что в сообщении не уточняется, какой именно это автомобиль, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что речь идет о модели марки Aurus. Напомним, что Ким Чен Ын этой осенью совершил официальный визит в Россию, во время которого Владимир Путин продемонстрировал лидеру КНДР машины премиального российского бренда.

Предположим, что это именно Aurus Senat в удлиненной версии Limousine. Автомобиль достигает в длину 6630 мм. и оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый V8 объемом 4,4 л. и один электромотор. Суммарная мощность - 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.