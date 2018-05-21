Впервые автомобили проекта «Кортеж» появились на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая этого года. Тогда Путин воспользовался автомобилем Aurus Сенат Лимузин, а позднее к нему присоединились машины охраны Aurus Седан.

Автомобили президенту явно понравились. На встрече с Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов заметил, что его концерн также участвовал в создании этих автомобилей. На что президент ответил: «Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство». При этом Путин поручил сделать автомобили доступными не только богатым покупателям, которые по словам Чемезова, уже выстроились в очередь за Aurus, но и для людей с любым достатком, «в том числе со средним достатком».

По мнению Владимира Путина хорошие перспективы и у микроавтобуса Aurus Арсенал: его можно было был предлагать для «семьи с детьми». Сергей Чемезов отметил, что «Ростех» также готовит мотоцикл для Почетного Эскорта, но его не успели доделать к инаугурации, но обязательно доведут до серийного производства.

Остается загадкой, как автомобили Aurus, которые изначально позиционировались для люксового сегмента можно сделать доступными для массового покупателя. Напомним, что проект «Кортеж» предусматривает создание линейки автомобилей Aurus: седана Сенат, микроавтобуса Арсенал и внедорожника Комендант. В настоящее время готовы лишь седан (и лимузин на его базе) и микроавтобус. Создание же внедорожника затормозилось и неизвестно, когда он появится на рынке.

Массовой публике седан Aurus Сенат и микроавтобус Aurus Арсенал покажут в рамках Московского международного автосалона, который пройдет в конце августа этого года.

