Путин упростил получение российских водительских удостоверений для граждан Абхазии

Президент России Владимир Путин подписал указ, который значительно облегчает процесс оформления российских водительских прав для граждан Абхазии

Теперь для получения удостоверения не потребуется сдавать экзамены на знание ПДД и навыки вождения, а также проходить обязательное медицинское обследование. Достаточно предъявить действующее водительское удостоверение, выданное в Абхазии. Выдача документов будет осуществляться как в России, так и на территории Абхазии — через представителей МВД РФ, которым предоставят соответствующие полномочия.

Кроме того, гражданам Абхазии не придется оплачивать государственную пошлину за оформление российских водительских прав. До 1 апреля 2026 года в России продолжат признавать абхазские водительские удостоверения для управления транспортными средствами. Для выполнения указа правительству поручено внести необходимые поправки в законодательство.

Решение об упрощении процесса было принято после встречи Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой 5 марта в Москве. Гунба обратил внимание на необходимость ускорения программы получения российского гражданства, отметив, что более 70% населения республики уже обладают паспортами РФ, а остальные стремятся их получить. Также обсуждались вопросы пересечения границы автотранспортом с 1 апреля. В ответ на предложение увеличить число пунктов выдачи водительских удостоверений, Путин поручил МВД совместно с абхазскими властями проработать механизм.

