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2 апр 2025

Путин упростил получение российских водительских удостоверений для граждан Абхазии

Путин упростил получение российских водительских удостоверений для граждан Абхазии
Автор фото: из открытых источников

Президент России Владимир Путин подписал указ, который значительно облегчает процесс оформления российских водительских прав для граждан Абхазии

Теперь для получения удостоверения не потребуется сдавать экзамены на знание ПДД и навыки вождения, а также проходить обязательное медицинское обследование. Достаточно предъявить действующее водительское удостоверение, выданное в Абхазии. Выдача документов будет осуществляться как в России, так и на территории Абхазии — через представителей МВД РФ, которым предоставят соответствующие полномочия.

Кроме того, гражданам Абхазии не придется оплачивать государственную пошлину за оформление российских водительских прав. До 1 апреля 2026 года в России продолжат признавать абхазские водительские удостоверения для управления транспортными средствами. Для выполнения указа правительству поручено внести необходимые поправки в законодательство.

Решение об упрощении процесса было принято после встречи Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой 5 марта в Москве. Гунба обратил внимание на необходимость ускорения программы получения российского гражданства, отметив, что более 70% населения республики уже обладают паспортами РФ, а остальные стремятся их получить. Также обсуждались вопросы пересечения границы автотранспортом с 1 апреля. В ответ на предложение увеличить число пунктов выдачи водительских удостоверений, Путин поручил МВД совместно с абхазскими властями проработать механизм.
 

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