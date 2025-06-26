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26 июн 2025

Путин утвердил удвоение выплат по европротоколу при разногласиях участников ДТП

Путин утвердил удвоение выплат по европротоколу при разногласиях участников ДТП
Автор фото: ru.freepik.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий лимит страховых выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей при оформлении дорожно-транспортных происшествий по европротоколу в случае разногласий между водителями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня публикации

До настоящего момента в подобных случаях максимальная выплата составляла 100 тысяч рублей. Теперь при наличии разногласий, но при условии, что участники зафиксировали повреждения автомобилей с помощью фото или видео, страховая компания обязана выплатить до 200 тысяч рублей.

Если же фотофиксация не произведена,то лимит выплат остается на уровне 100 тысяч рублей. В случае отсутствия разногласий между сторонами ДТП и наличия фотофиксации максимальный размер страхового возмещения сохраняется на уровне 400 тысяч рублей.

В пояснительной записке к закону подчеркивается, что изменения направлены на упрощение процесса оформления ДТП и снижение нагрузки на сотрудников ГАИ. Ожидается, что нововведение позволит водителям быстрее решать спорные ситуации, не прибегая к вызову полиции, а также сократит число заторов, возникающих из-за ожидания оформления аварий на месте происшествия.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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