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30 май 2022

Работникам завода Автотор предложили собирать ягоды

Работникам завода Автотор предложили собирать ягоды

Данное автомобильное предприятие является одним из крупнейших в стране. К сожалению, из-за санкций завод работает не на полную мощность – сотрудникам сокращают рабочие часы и режут зарплаты. Впрочем, предприятие принимает меры и по поддержке сотрудников

Предупреждаем сразу – все программы носят странный характер. Итак, телеграм-канал «Русский автомобиль» выложил в чат документы с внутренними распоряжениями руководства завода, согласно которым рабочим будут предлагать, так называемые, альтернативные смены по сбору клубники и прочих ягод в подшефном питомнике.

Из того же письма следует, что вместо сбора ягод и фруктов можно пойти разнорабочим на стройку жилого комплекса, который с 2021 года «Автотор» возводит для своих руководителей среднего и высшего звена. Работа строителя или садовника является добровольной – никто принуждать не будет, впрочем, есть ощущение, что люди будут с охотой соглашаться.

При написании новости использовалась информация:
Русский автомобиль

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