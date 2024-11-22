Работники заводов Volkswagen предложили компании компромиссное решение

Работники Volkswagen предложили план экономии средств компании в размере 1,5 миллиарда евро, чтобы избежать закрытия заводов в Германии. В рамках инициативы они готовы отказаться от бонусов за 2025 и 2026 годы, а также принять другие меры по сокращению расходов

Если руководство компании будет настаивать на закрытии предприятий, профсоюз грозит массовыми забастовками с 1 декабря. Профсоюз считает, что сокращений можно избежать за счет других мер. Предлагается использовать часть средств от повышения зарплат для создания фонда, который поможет временно изменить рабочие графики в отделах с избыточной нагрузкой. По словам лидеров профсоюза, это позволит сохранить рабочие места и адаптироваться к рыночным изменениям. Кроме этого, сотрудники предприятий будут готовы отказаться от всех бонусов и требований повышения зарплат на последующие два года.

Volkswagen находится в сложной финансовой ситуации из-за высоких издержек, ослабления спроса на автомобили в Европе и Китае, а также усиления конкуренции со стороны китайских производителей. Компания планирует сократить более 17 миллиардов евро расходов, включая снижение зарплат сотрудников на ключевых предприятиях на 10%. Согласно опубликованным данным, Volkswagen сейчас тратит на оплату труда больший процент выручки, чем другие автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, BMW и Stellantis. Однако профсоюз считает, что трудовые затраты не являются главной причиной кризиса. Руководство Volkswagen заявило, что приветствует готовность сотрудников к мерам экономии, но пока не исключает возможности закрытия заводов. Переговоры продолжаются, и обе стороны пытаются найти компромисс.